Osimhen-Lukaku, si potrebbe chiudere entro una data precisa

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su due situazioni in casa Napoli: quelle relativa a Victor Osimhen e Romelu Lukaku.

Victor Osimhen potrebbe presto lasciare Napoli; al suo posto sarebbe già pronto l’arrivo dell’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku. La situazione potrebbe chiudersi in maniera definitiva entro una data stabilita.

Di seguito quanto riportato in merito da La Gazzetta dello Sport:

“Romelu Lukaku aspetta solo il Napoli. L’attaccante belga continua ad allenarsi da solo in attesa di avere notizie per quanto riguarda il trasferimento alla corte di Antonio Conte. Come ormai è noto a tutti. l’arrivo di Lukaku dipende dalla cessione di Osimhen. Il belga, nel frattempo, si sta allenando duramente per farsi trovare subito in forma dal suo prossimo allenatore. Tutte le parti in causa di questo intreccio di mercato tra Osimhen e Lukaku sperano che per il 7 agosto sia messa la parola fine a questa situazione. Il Napoli con Lukaku ha risolto anche la questione relativa ai diritti d’immagine. Si procederà ad un accordo triennale.”

