Calciomercato Napoli, si allontana Belotti: spunta anche l’Everton

La società azzurra continua ad essere alla ricerca di una prima punta in vista della prossima stagione. Con Milik sul piede di partenza, sono diversi i profili che piacciono al tecnico Gattuso: uno di questi è sicuramente Andrea Belotti ma la concorrenza per il Gallo è serrata. Ecco le ultime da Tuttosport.

Gattuso lo ha chiesto al suo presidente per completare il Napoli, ma anche Inter e Roma lo corteggiano in maniera spavalda. All’estero c’è l’Everton di Ancelotti, che si appresta a fare l’offerta più interessante: 60 milioni in contanti, si sussurra. Più altri club di Premier e della Liga.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Sirigu prima scelta ma c’è anche Juan Musso

Tesoretto Napoli – Adl non soffre l’emergenza

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

Chiariello:”I calciatori diano un segnale forte, rinunciate agli stipendi”

Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

CONTENUTI EXTRA