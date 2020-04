Cellino: ”Tornare all’attività è pura follia, se ci costringono non schiero la mia squadra”

Cellino: per riprendere la A dovrà terminare entro il 30 giugno. Ci fanno giocare ogni due giorni? O la Uefa ha anche il potere di allungare le giornate e farle diventare di 72 ore? Se vuole fare qualcosa di utile l’Uefa mandasse a Brescia bombole di ossigeno e respiratori, gliene saremmo grati

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha bocciato le ipotesi di ripartenza del campionato formulate. Il governo italiano ha prorogato lo stop fino al 13 aprile, vietando la possibilità ventilata da alcuni club di riprendere anzitempo gli allenamenti. Domani la Lega di Serie A ha in programma una nuova assemblea, già oggi però avrà luogo una riunione informale dei rappresentanti dei 20 club.

Questo quanto detto da Cellino alla Gazzetta dello Sport:

SULLA DECISIONE DI FAR SLITTARE I CAMPIONATI

“Non può far slittare nulla: la stagione si chiude il 30 giugno data di scadenza per la presentazione dei bilanci dei club e dei contratti dei giocatori. Sono arroganti e irresponsabili: pensano solo ai loro interessi economici e alle Coppe. Ma sul campionato italiano non decide l’Uefa, decide l’Italia. Per riprendere la A dovrà terminare entro il 30 giugno. Ci fanno giocare ogni due giorni? O la Uefa ha anche il potere di allungare le giornate e farle diventare di 72 ore? Se vuole fare qualcosa di utile l’Uefa mandasse a Brescia bombole di ossigeno e respiratori, gliene saremmo grati“.

SULLA SITUAZIONE A BRESCIA

“Qui abbiamo i camion che trasportano i morti. Siamo al centro dell’epidemia, sono date tutte sballate. In ogni caso i giocatori vengono da 45 giorni di totale inattività, serve un mese di allenamento solo per rimetterli in forma. Altrimenti si rischiano di rompere tutti. Nei giorni scorsi ho messo a disposizione il centro sportivo per allenamenti individuali di singoli giocatori seguiti a distanza da un preparatore e un medico. Dopo neanche mezz’ora di corsa due si sono stirati“.

PER CELLINO QUESTA STAGIONE NON HA PIU’ SENSO

“Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più“. Conclude Cellino.

