Corriere del Mezzogiorno – Giuntoli tratta per Ounahi: c’è ottimismo per il trasferimento.

Secondo le testimonianze del quotidiano, in casa Napoli non ci si ferma mai, e Cristiano Giuntoli è al lavoro per provare a chiudere un altro colpo entro gennaio. Nel mirino c’è Azzedine Ounahi, che ormai è un pallino fisso del ds, e negli ultimi periodi sta avendo frequenti contatti con il suo entourage. L’obiettivo è quello di battere la concorrenza del Leeds, ma soprattutto cercare un’intesa con l’Angers. Ad oggi filtra ottimismo, e per il Napoli è sempre tempo di programmare.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

