Careca, Coppa Italia: “La Cremonese ha fatto la partita dell’anno”

Il Napoli è stato inaspettatamente eliminato dalla Coppa Italia dalla Cremonese. La leggenda dei partenopei Antonio Careca ha commentato la gara ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends: ci vediamo a Napoli”.

Queste le sue parole:

“La Coppa Italia è un’altra competizione rispetto al campionato. La Cremonese è ultima in Serie A ma andata a Napoli per fare la partita dell’anno e così ha fatto. Il Napoli ha iniziato benissimo, ha creato, ma poi ha avuto delle difficoltà in difesa anche a causa dei tanti cambi di formazione”.

