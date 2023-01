Gollini-Napoli: affare in via di definizione, Sirigu alla Fiorentina

In definizione lo scambio Gollini-Sirigu

Pierluigi Gollini potrebbe vestire molto presto la maglia del Napoli. Lo scambio con Sirigu alla Fiorentina è in fase di definizione e a riportarlo è l’esperto di mercato per Sky Sport Luca Marchetti, che nel suo intervento alla trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte ha rivelato la motivazione di questo affare, ossia l’insoddisfazione di entrambi i portieri per l’esperienza vissuta finora nelle rispettive società.

Fonte foto: Instagram @piergollo

