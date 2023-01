Zielinski verso l’addio? Senza rinnovo può partire in estate

Novità sul futuro di Piotr Zielinski

Giovanni Scotto, giornalista per il quotidiano Il Roma ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Nel suo intervento ha parlato del mercato del Napoli concentrandosi anche sulla situazione Piotr Zielinski.

Queste le sue parole:

“Giuntoli ha risposto a tutto, senza dire molto. L’interesse per Ounahi è stato confermato, ma non ha detto molto altro. E’ un giocatore duttile che viene visto come un’alternativa ad Anguissa, che oggi manca. Zielinski non dovrebbe rinnovare e potrebbe andare via, quindi fare qualcosa a centrocampo sarà necessario. Su Cheddira, parliamo di un altro attaccante che può giovare in più ruoli ed è già in casa.

Sul marocchino, però, verranno fatte valutazioni dalla famiglia De Laurentiis più di stampo economico verso offerte dall’esterno più importanti. Nell’immediato, arriverà Gollini. Sirigu ha chiesto di andar via, ha spinto molto per trovare più spazio e che di fatti ha chiuso la propria esperienza in azzurro. Così il Napoli dovrebbe chiudere il mercato invernale”.

