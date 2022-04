Atalanta-Napoli, tra i convocati c’è anche Ambrosino: scelto il numero di maglia

Giuseppe Ambrosino è presente nella lista dei convocati di Atalanta-Napoli.

Tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domani pomeriggio c’è anche il giovanissimo Giuseppe Ambrosino. Quest’ultimo è l’attuale capocannoniere della Primavera del Napoli; vanta infatti 14 gol in 23 presenze.

Il giornalista Gianluca Di Marzio si concentra proprio su tale decisione del Mister di Certaldo. Sul proprio sito ufficiale riporta anche il numero di maglia del centravanti.

“Il Napoli si gode Giuseppe Ambrosino, centravanti classe 2003, che segna tanto e gioca benissimo. Ad oggi, è il capocannoniere del campionato Primavera 1 con 14 gol e anche 4 assist in 23 presenze. Numeri che, dopo alcune sirene di mercato estere, hanno subito spinto la società a blindare il ragazzo con il suo primo contratto da professionista. Ha conquistato sia Carmine Nunziata, ct dell’Italia U19 che si è qualificata ai prossimi Europei e di cui è diventato un perno. Ha conquistato Luciano Spalletti, che lo ha già convocato insieme a Cioffi e Barba in un match di Europa League e adesso anche in Serie A per la gara con l’Atalanta della 31ª giornata. Maglia numero 70 per lui, la più simile alla 10 che utilizza in Primavera ma che non può utilizzare (come è risaputo) in Prima Squadra).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “Con l’Atalanta saranno 95′ di sportellate. Zanoli pronto, Lozano a disposizione”

Italia-Macedonia, i convocati di Mancini: esclusioni eccellenti