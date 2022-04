Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini per il match

Nella giornata di domani il Napoli sfiderà l’Atalanta allo Gewiss Stadium e dopo Luciano Spalletti anche Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Non passa inosservato il ritorno di Duvan Zapata. Tra i convocati anche Boga e Miranchuk: entrambi sono riusciti infatti a recuperare dai rispettivi infortuni.

Ecco la lista pubblicata dai canali ufficiali dell’Atalanta:

👊 Tornano Duván e Aleksey!

📋 Ecco i 24 nerazzurri per #AtalantaNapoli!

💪 #Zapata and #Miranchuk are back!

📋 Here's our squad list for tomorrow!

