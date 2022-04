Napoli-Olivera, l’affare sembra già fatto: la situazione

Secondo il Corriere dello Sport, Mathias Olivera sarà presto un giocatore del Napoli.

Il Napoli sta dimostrando interesse per diversi calciatori sul mercato. Tra questi c’è sicuramente Mathias Olivera. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato che il Napoli si sarebbe addirittura già aggiudicato il giocatore.

“…tutto quello che bisognava dirsi è stato sussurrato (pare) con reciproca soddisfazione: al Getafe andranno 11 milioni di euro, a cui verranno affiancati gli immancabili bonus. È una trattativa senza tempo, cominciata in epoca non sospetta e però prossima alla conclusione: non ci fosse quel principio di prudenza a cui conviene far riferimento, si passerebbe direttamente al brindisi.”

