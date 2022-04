SSC Napoli, report allenamento: Lozano torna in gruppo

Hirving Lozano ritorna ad allenarsi con il Napoli dopo aver terminato gli impegni con la sua Nazionale.

In attesa del match di domani a Bergamo, il Napoli non smette di allenarsi a Castel Volturno. La SSC Napoli, come ogni giorno, ha resto partecipe i tifosi circa la seduta di allenamento odierna della squadra. La notizia più rilevante è il fatto che Hirving Lozano ha finalmente riabbracciato il gruppo dopo gli impegni con la Nazionale messicana.

Alcuni giocatori azzurri hanno invece continuato il lavoro personalizzato in seguito a diversi infortuni. Parliamo di Ounas, Petagna, Di Lorenzo e Meret.

A seguire il report pubblicato dalla Società partenopea:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “Con l’Atalanta saranno 95′ di sportellate. Zanoli pronto, Lozano a disposizione”

Italia-Macedonia, i convocati di Mancini: esclusioni eccellenti