Calciomercato Napoli, il punto della situazione dopo il mese di giugno

Il punto della situazione sul calciomercato del Napoli alla fine del mese di giugno.

Siamo ormai giunti al 30 giugno e come tutti gli altri club il Napoli è nel pieno del calciomercato. La Società partenopea sta studiando le mosse corrette da compiere sia in entrata sia in uscita e qualcosa di concreto è stato già fatto. Alla fine del mese di giugno andiamo a vedere il punto della situazione e le attuali riflessioni della SSC Napoli per quanto riguarda acquisti e cessioni.

La situazione portieri

La situazione che riguarda i portieri va avanti ormai da qualche mese. Si discute infatti sia del futuro di David Ospina sia di quello di Alex Meret, entrambi attualmente incerti di restare all’interno della squadra. Alex Meret resterebbe ad una condizione: avere maggiore spazio in campo, cosa non pienamente accaduta nell’ultima stagione, dove Luciano Spalletti ha preferito l’alternanza con David Ospina. Su Meret ci sono diversi club tra cui la Fiorentina, tuttavia le notizie degli ultimi giorni vedrebbero il giovane estremo difensore vicino al rinnovo con il club. Discorso diverso per Ospina, per cui sarebbe arrivata un’offerta dall’Al Nassar, un club dell’Arabia Saudita. Sono inoltre emersi un paio di nomi per quanto riguarda il sostituto del portiere colombiano: il primo è quello di Salvatore Sirigu, mentre negli ultimi giorni si sono aggiunti quelli di Ciprian Tatarusanu e Luis Maximiano. Infine, per quanto riguarda il terzo portiere si parla soprattutto di Hubert Idasiak; Marfella e Contini saranno quindi probabilmente destinati a disputare la nuova stagione altrove.

La situazione in difesa

Per quanto riguarda la situazione della difesa azzurra il dubbio più grande riguarda Kalidou Koulibaly. Il contratto del difensore scadrà il prossimo anno ma attualmente non si è trovato l’accordo per il rinnovo. Koulibaly è diventato ormai un pilastro della difesa azzurra, nonostante ciò la Società starebbe già pensando a qualche nome per sostituirlo in caso di cessione. Il primo nome a cui si è pensato è il difensore del Genoa Leo Ostigard, ma negli ultimi giorni la preferenza si sarebbe riversata sul difensore dell’Hellas Verona Nicolò Casale. Kalidou Koulibaly è stato invece associato più volte alla Juventus, ma stando alle parole del difensore, in caso di addio non vorrebbe giocare in nessun altro club italiano. Recentemente si è anche parlato di uno scambio con la Lazio tra il terzino Mario Rui e Luis Alberto; nonostante ciò il giocatore portoghese ha fatto sapere di non avere intensione di lasciare il club partenopeo. Oltre l’acquisto già finalizzato di Mathias Olivera per la difesa azzurra sono spuntati nomi differenti: dal giocatore del Torino Bremer a Saliba dell’Arsenal passando per Colley. Le trattative sono comunque tutte da definire.

Il centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo gli azzurri hanno differenti situazioni in ballo. Quella che fa maggiormente discutere riguarda sicuramente Fabian Ruiz. Anch’egli ha il contratto in scadenza nel 2023 e per adesso non si è ancora parlato di rinnovo. Il giocatore ha comunque diversi corteggiatori soprattutto in Spagna, come Real Madrid ed Atletico Madrid. Inoltre di recente si è parlato anche di un interesse da parte della Juventus. Ancora nulla di fatto, ma De Laurentiis avrebbe fissato un prezzo pari a 30 milioni. Nei mesi scorsi si era ipotizzata la cessione di Piotr Zielinski, che ha disputato l’ultima stagione azzurra tra alti e bassi. Si parlava per la precisione di un interesse da parte del Bayern Monaco, ma il centrocampista polacco ha voluto chiarire la questione in prima persona affermando che la sua intenzione è quella di restare in azzurro. Diverso il discorso per Diego Demme, che vorrebbe lasciare il club in quanto gli piacerebbe avere più spazio in campo: il centrocampista piace al Valencia, che di recente ha accolto Gennaro Gattuso sulla propria panchina, ma anche in Germania, sua nazione natale. Nei prossimi giorni dunque si potrebbe finalizzare qualche trattativa.

Una situazione simile è venuta a galla negli ultimi giorni e riguarda Eljif Elmas: risulta che anch’egli avrebbe chiesto maggiore spazio in campo, in alternativa potrebbe valutare altre opzioni. Per quanto riguarda gli acquisti il Napoli avrebbe già opzioni differenti sulla carta: si è parlato molto di Antonin Barak, protagonista di tante stagioni con la maglia dell’Hellas Verona. Il prezzo fissato è un po’ troppo altro per il Napoli, ovvero di 20 milioni. Altri obiettivi sono stati individuati nel corso del mese: il primo è Thorsby, che attualmente veste la maglia della Sampdoria. C’è poi Naithan Nandez, su cui è forte la concorrenza del Monza.

Calciomercato in attacco

Anche in attacco ci sono differenti situazioni in ballo. Il primo addio è stato quello dell’ex capitano Lorenzo Insigne ed il club è proprio alla ricerca di un sostituto. Attualmente tutto lascia pensare che sia stato trovato: il nome corrisponde a quello di Khvicha Kvaratskhelia. Si parla infatti di una trattativa già finalizzata: mancherebbe solo l’ufficialità. Ci sono poi varie questioni da risolvere, la prima riguarda Matteo Politano, che vorrebbe andar via in quanto non sente piena fiducia da parte di Luciano Spalletti: si fa largo anche in questo caso l’ipotesi Valencia con Gattuso che riabbraccerebbe l’attaccante volentieri. Il Napoli chiede 20 milioni per il suo acquisto, mentre per ora l’offerta del club spagnolo è fermo a 12. Anche Hirving Lozano ha diversi estimatori all’estero: uno su tutti l’Arsenal. In caso di qualche offerta interessante il club azzurro venderebbe sicuramente in messicano.

Sempre da risolvere c’è il rinnovo di Dries Mertens: ad oggi l’accordo per un prolungamento non sembra esserci. A tal proposito però potrebbe esserci qualche novità a breve, quando il Napoli sarà a Dimaro Folgarida per il ritiro estivo. Anche in questo caso l’alterativa pensata dalla SSC Napoli c’è e corrisponde al nome di Gerard Deulofeu. Ancora: c’è da discutere sul futuro di Andrea Petagna. L’attaccante è molto ricercato, sono tre i club che lo vorrebbero, cioè Torino, Monza e Sampdoria. Tuttavia il Napoli non ha un particolare necessità di cedere l’attaccante, che valita tra i 15 ed i 20 milioni. Infine, ma non meno importante, c’è Victor Osimhen: anch’egli avrebbe diversi estimatori all’estero ed il Napoli potrebbe cederlo in caso di una buona offerta. Aurelio De Laurentiis è stato però chiaro: il prezzo fissato è al momento di 100 milioni. Di recente il Napoli avrebbe fatto un pensiero per Joaquin Correa, in caso di una cessione importante dal punto di vista economico.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam in attesa di un nuovo club: potrebbe anche dire addio al calcio

Napoli, ritiro Dimaro: Spalletti valuterà anche due giocatori della Primavera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La cittadinanza a un minore straniero dopo il compimento di un ciclo scolastico