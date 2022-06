Napoli, ritiro Dimaro: Spalletti valuterà anche due giocatori della Primavera

Durante il ritiro estivo a Dimaro Folgarida, Luciano Spalletti valuterà anche due giocatori del Napoli Primavera.

Il ritiro estivo si avvicina, soprattutto la prima tappa che come ogni anno avverrà a Dimaro Folgarida. Il Corriere del Mezzogiorno si concentra su ciò che avverrà lì. Inizieranno gli allenamenti per la squadra che si preparerà per la prossima stagione e Luciano Spalletti farà le sue valutazioni. A tal proposito a DImaro ci saranno anche due giocatori del Napoli Primavera: Vergara ed Ambrosino.

Dal quotidiano si legge:

“A Dimaro Spalletti li valuterà per capire quali opportunità potranno esserci. Dovrebbero esserci anche Vergara e Ambrosino, centravanti classe ‘2003 reduce dall’esperienza all’Europeo Under 19 conclusa con la sconfitta in semifinale contro l’Inghilterra. Un gol, un assist, una vetrina in cui ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche, anche la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e lavorare in armonia con la squadra. Zanoli farà parte del gruppo dopo l’esperienza della scorsa stagione; si valuteranno, invece, durante i ritiri Gaetano e Zerbin. Per Gaetano si è fatto avanti il Monza dopo Torino, Udinese, Sassuolo, Cremonese e Lecce ma il giocatore vuole giocarsi la chance di conquistare la maglia del Napoli che studierà con attenzione i suoi progressi.”

