Addio Mertens, da domani sarà svincolato

Oggi è ufficialmente l’ultimo giorno di Dries Mertens

Niente da fare, Dries Mertens e il Napoli non hanno trovato un accordo. Ecco quanto riporta Il Mattino:

“Da domani, infatti, il suo contratto con il club sarà scaduto e non ci sono margini per un riavvicinamento. Il club non ha accolto le sue richieste iniziali (oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni) e nemmeno quelle successive (con una riduzione di 2 milioni), motivo per il quale le strade si separeranno. Da domani, quindi, sarà tempo di guardare avanti. Anzi, di guardare altrove. Mertens ha aspettato fino all’ultimo secondo sperando di trovare l’accordo col Napoli, ma ora che il contratto non è più in essere cercherà una nuova squadra”.