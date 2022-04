Caressa: “Troppi errori della federazione che poteva rinviare il campionato. Con la politica…”

Fabio Caressa si sfoga dopo l’eliminazione dell‘Italia dal Mondiale.

Duro sfogo di Fabio Caressa nell’ultima puntata di Deejay Football Club. Ecco le sue parole:

“Bisogna fare un elenco delle cose da migliorare e così ripartire. Altrimenti sembriamo il pugile che è andato al tappeto, si rialza come se niente fosse esclamando che è scivolato levandosi la polvere di dosso. Sono stati fatti errori ma sono contento che Mancini sia rimasto. Rispetto a Ventura ha vinto un Europeo ma la sconfitta contro la Macedonia è peggiore rispetto a quella contro la Svezia. Secondo me ha commesso lo sbaglio di affidarsi ai giocatori fuori condizione solo per riconoscenza”.

“Ci sono stati poi errori della Federazione che poteva rinviare la giornata di campionato e così permettere di preparare la sfida contro la Macedonia. Poi me la prendo anche con la politica: negli ultimi anni le squadre che hanno fatto meglio come Juventus e Atalanta hanno lo stadio di proprietà. Non è possibile che i politici sulla questione stadi rispondono sempre che hanno altro da fare. Capisco la storia ma gli stadi non sono opere d’arte, si possono buttare giù e ricostruire per il bene della comunità”.