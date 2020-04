Serie A, ecco quando si potrebbe ripartire: le date

La Uefa ribadisce: priorità ai campionati nazionali, in secondo luogo le coppe europee, ma con lo stesso obiettivo di portare entrambe a compimento. Per la Serie A prevalgono sempre le ipotesi più prudenti, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ripartire nel primo week-end di giugno: tra il 6 e il 7. Sarebbe sfruttato gran parte di luglio per i 12-13 turni rimanenti. Ipotesi più ottimistiche anticipano lo start a mercoledì 20 maggio, oppure ai due fine settimane successivi, 23-24 o 30-31. L’ipotesi peggiore resta invece la fine di giugno, con il campionato che occuperebbe tutto luglio. La concentrazione di impegni porterebbe le squadre a dover affrontare 3 partite a settimana. Per la ripresa delle coppe internazionali è più difficile calendarizzare la ripartenza.

