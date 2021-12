AIA, arbitri: in arrivo un canale dedicato per spiegare gli episodi

Un’importante novità che renderà più chiare e comprensibili le decisioni dei direttori di gara

Calciomercato.com riporta che è in arrivo un ​canale tematico con video e trasmissioni con lo scopo di spiegare gli episodi arbitrali più discussi. L’idea dietro la realizzazione di questo progetto è quella di ridurre al minimo le polemiche. Il canale sarà della Federcalcio e permetterà all’AIA di creare uno spazio per aprirsi finalmente al confronto e all’esterno. Ad ora non è ancora chiaro se la trasmissione sarà in TV o sul web.

Di seguito maggiori dettagli:

“La base operativa del canale – scrive La Gazzetta dello Sport – sarà nella casa della Federcalcio, con il designatore Gianluca Rocchi che dovrebbe essere la persona più indicata a spiegare gli episodi avvenuti durante il campionato. Il tema su cui si sta ancora ragionando riguarda la cadenza di questi interventi. Inizialmente si è pensato potessero bastare un paio di appuntamenti al mese, ma c’è un problema di fondo: sarebbe poco utile spiegare episodi che ‘scadono’, che risalgono anche a due settimane prima. ​La svolta degli arbitri in video potrebbe avvenire già a metà gennaio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Insigne al Toronto è fatta: accordo perfezionato

Olajire resp. comunicazione Nigeria: “Aspettiamo Osimhen entro il 3 gennaio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il papa: a Natale penso ai bambini ricoverati in ospedale