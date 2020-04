Calciomercato Napoli, si pensa a Immobile: Lotito vuole 80 milioni

In attesa di capire quale sarà il futuro di Arek Milik, il Napoli continua il casting per trovare il suo possibile sostituto. Il sogno delle ultime ore è il possibile ritorno di Edinson Cavani, mentre un’altra suggestione è legata a Ciro Immobile. Ecco quanto scritto in merito da Tuttosport.

Non è un mistero che Ciro Immobile rappresenti il pallino di Giuntoli e per il quale ci sarebbe anche l’endorsement del coach Gattuso. Però, trattare con Lotito non è semplice e, per questo ragazzo di 30 anni, capocannoniere della serie A e con un contratto ancora lungo (scadrà il 2023), non chiederebbe meno di 80 milioni di euro. Soldi importanti che potrebbero essere anche nella disponibilità del Napoli, tra riserve di bilancio e cessioni di pregio, anche se la logica di mercato del club azzurro è sempre quella di non fermarsi mai alla prima proposta.

