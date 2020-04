Calciomercato Napoli, Rinnovo Mertens: le ultime

La quarantena di Dries Mertens, attaccante belga del Napoli? Da quando non è più possibile allenarsi e anche spostarsi, è finito nel nulla anche il prolungamento del contratto come racconta il Corriere dello Sport.

Argomento sensibile: a inizio marzo, per la precisione domenica 1, Mertens ha incontrato De Laurentiis in un faccia a faccia raccontato come decisivo per il brindisi a champagne, ma poi il blocco delle attività ha interrotto la trattativa sul più bello; prima di un ulteriore incontro, magari con i suoi manager, e soprattutto prima di formalizzare il prolungamento fino al 2022. Non resta che attendere, insomma; lavorare in casa, anzi sul terrazzo allestito ormai come una palestra, e poi tornare a respirare. E a segnare. E firmare.

