Petagna, spunta un retroscena: ecco perché è rimasto al Napoli

Accordo con la Sampdoria intavolato e quasi firmato, ma qualcosa ha fatto cambiare idea ad Andrea Petagna, spunta un retroscena.

Il Corriere dello Sport focalizza sulla situazione di Andrea Petagna e racconta un retroscena inerente agli ultimi giorni di mercato. L’accordo con la Sampdoria era ormai intavolato e avrebbe guadagnato 400 mila euro in più, ma l’appoggio di Spalletti e soprattutto il sostegno dei compagni di squadra, hanno fatto cambiare idea all’ex Spal. Dunque, Petagna resterà al Napoli, pronto a giocarsi tutte le occasioni che il mister gli concederà. In più, il momento giova a suo favore, poiché Osimhen sarà assente per disputare la Coppa d’Africa e in più c’è ancora il recupero per Dries Mertens.

