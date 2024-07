Vendita abbonamenti Napoli: due settori già sold out

Procede senza sosta la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione calcistica del Napoli; due settori sarebbero già esauriti.

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulla vendita degli abbonamenti relativi al prossimo campionato del Napoli. Quest’ultima sarebbe attualmente più che positiva, infatti due settori sarebbero già sold out.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Un autentico boom. L’amore per il Napoli, l’effetto Conte, la voglia di riscatto e sopratutto la fede azzurra spingono verso il sold out la campagna abbonamenti della prossima stagione agonistica per il club di Aurelio De Laurentiis. Da ieri è partita la vendita libera dei carnet per il prossimo campionato e si sono subito registrate file virtuali per la vendita on line che sono state confermate anche nelle ricevitorie. A Napoli, in provincia ed un po’ ovunque. A tal punto che nel giro di poche ore sono stati letteralmente polverizzati gli abbonamenti per due settori del Maradona (distinti superiori premium e curva B anello superiore). Di questo passo le 25mila tessere previste dal club come quota abbonati andranno esaurite nel giro di poco.”

