Napoli, l’obiettivo prioritario di Conte è far felici i tifosi

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su uno degli obiettivi che si sarebbe posto il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte.

Nonostante l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sia piuttosto recente il tecnico starebbe già lavorando sodo con la squadra.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio sull’allenatore salentino, affermando che uno dei suoi principali obiettivi sarebbe la felicità dei tifosi azzurri.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Nei comandamenti di Conte c’è questo punto: i tifosi dovranno sempre essere orgogliosi di ciò che la squadra riuscirà a far vedere in campo a livello di determinazione e volontà. Il risultato non può venire sempre, ma la prestazione – quella – non può mancare. «Sarà un Napoli con la faccia incazzata» aveva promesso nel giorno della presentazione il nuovo allenatore”

