Napoli-Lecce – Le probabili formazioni in campo, rientra Koulibaly

Napoli-Lecce – Le probabili formazioni in campo e alcune statistiche

NAPOLI – La nottata sembra ormai essere passata per la squadra di Gattuso. Dopo i successi contro Juve e Sampdoria e l’1-0 firmato Insigne nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, gli azzurri ospitano oggi il Lecce di Fabio Liverani. I salentini sono reduci dal successo casalingo per 4-0 contro il Torino. All’andata una doppietta di Llorente, Fabian Ruiz e Insigne siglarono una delle tre vittorie esterne in campionato conquistate finora dal Napoli. Delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli in Serie A, il Lecce ne ha vinta soltanto una (2N, 7P), nel marzo del ’98, segnando quattro reti in quel match: in nessuna gara esterna i giallorossi hanno realizzato più gol nel massimo campionato.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

Gattuso dovrebbe confermare il 4-3-3. Come scrive il Corriere dello Sport, in difesa dovrebbe tornare Kalidou Koulibaly, che insieme e Maksimovic dovrebbe formare la coppia di centrali. Si sposta dunque sulla destra Di Lorenzo, con Mario Rui sull’altra corsia. A centrocampo dovrebbe riposare ancora Fabian Ruiz, con Lobotka al fianco di Demme e Zielinski. La novità in attacco dovrebbe essere Politano dal primo minuto con Milik e Insigne a completare il tridente. Liverani dovrebbe invece schierare i suoi con il 4-3-1-2. Lapadula e Falco in avanti, mentre alle loro spalle dovrebbe agire Mancosu.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Manolas, Hysaj, Fabian Ruiz, Allan, Lozano, Callejon, Llorente, Mertens.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Deiola, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco. ALL.: Liverani. A DISP.: Vera, Paz, Shakov, Monterisi, Saponara, Rispoli, Maselli, Rimoli, Dell’Orco, Sava, Barak, Chironi.

ARBITRO: Giua di Olbia

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce, Mercadante: ”Conosciamo il valore del Napoli, ma venderemo cara la pelle”

Calciomercato – Karnezis dirà addio a fine stagione

Calciomercato – Rinnovo distante, Milik puo’ partire già in estate

L’hashtag Sarriout torna ad inondare i social – FOTO

Commisso torna a farsi sentire: “Troppo cose non mi sono piaciute”

Zoff: ”Il Napoli contro il Lecce non può esimersi dal vincere. Meret? Mi piace”

Dalla Spagna – Colpo a parametro zero: sfida tra Napoli, Lazio e Inter per Nacho dei Blancos

Alvino, futuro Gattuso: “Si sta conquistando la fiducia di tutti, ma il Napoli non ha ancora deciso”

Domani torna Ospina, Meret non recupera dal fastidio al fianco

CONTENUTI EXTRA

Speranza, su stop voli Cina nulla cambia

La canzone che Diodato avrebbe dedicato a Levante è “Cretino che sei”

Elodie in hotel con Marracash durante la finale di Sanremo 2020: “Ho il cuore che scoppia”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri