Calciomercato – Karnezis dirà addio a fine stagione

Calciomercato – Karnezis ha preso una decisione: vuole lasciare Napoli per giocare di più

Dura la vita di un portiere quando lo spazio per giocare è ridotto al minimo. L’estremo difensore greco della squadra partenopea si sta già guardando intorno per la prossima stagione ed è pronto a lasciare il Napoli. Il portiere potrà andar via nella prossima estate perché, come sottolineato dal portale calciomercato.com, vuole giocare di più e ha diverse proposte tra cui poter scegliere.

