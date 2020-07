Calciomercato – Il Napoli mette gli occhi su Nunez dell’Almeria: pronta l’offerta

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Darwin Nunez, attaccante dell’Almeria, quest’anno in Segunda Liga spagnola, la nostra serie B. Alto quasi un metro e novanta, il giocatore classe ’99 di nazionalità uruguaiana ha segnato 16 gol in 29 partite. L’intenzione però, secondo il giornalista, è quella di girarlo in prestito in un’altra squadra di Serie A. Anche perché occuperebbe la casella da extracomunitario. Intanto, entro 15-20 giorni ci sarà un incontro tra le parti in causa. La richiesta iniziale dell’Almeria ammontava a 30 milioni, poi si è scesi a 20.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora – Victor Osimhen, a breve le visite mediche

Atalanta, Gasperini si prepara alla Champions e punta al secondo posto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Precipitano da cresta M. Bianco, 2 morti