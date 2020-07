Atalanta, Gasperini si prepara alla Champions e punta al secondo posto

Atalanta, Gasperini si gode l’ennesima vittoria e ora punta al secondo posto

Gian Piero Gasperini si gode l’ennesima vittoria atalantina e adesso punta in alto, altissimo. Il 6-2 al Brescia e i 22 punti in otto partite, giocate dopo l’emergenza sanitaria, autorizza l’ambiente a sognare in grande:“L’anno scorso avevamo già fatto tanti gol, ma quest’anno ci siamo superati. Non partiamo mai a inizio stagione per giocare in posizioni così elevate, ha spiegato il mister bergamasco, ma è il quarto anno di fila che siamo così in alto. Il finale di campionato ci servirà per prepararci alla Champions, ma non solo, proveremo a dare il massimo e a giocarcela per il secondo posto”.

