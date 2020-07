“Arek non andare alla Juve”, la richiesta dei tifosi napoletani

Arek Milik alla Juve spinge i tifosi a lanciare una campagna sui social per evitare l’approdo in maglia bianconera del polacco

I tifosi del Napoli si stanno lanciando in una campagna social contro Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, l’attaccante polacco non rinnoverà il suo contratto e sta spingendo per andare a Torino sponda bianconera, ma fra i tifosi c’è chi sta continuando a tartassarlo di messaggi per spingerlo in un qualunque altro club, anche la Roma, piuttosto che vederlo in maglia juventina.

