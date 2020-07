Sky – Osimhen sarà un calciatore del Napoli: affare da 50 milioni più bonus

Sky – Osimhen sarà un calciatore del Napoli per 50 milioni più bonus. SI limano i dettagli

Il Napoli ha continuato a lavorare per Victor Osimhen. Giuntoli, in Sardegna, ha strappato il sì dell’attaccante classe 1998 che avrebbe anche fretta di chiudere l’operazione per incassare i fondi per l’iscrizione al campionato e pagare alcune pendenze verso la federazione francese. Questo è quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, sottolineando che mancano solo gli ultimi dettagli ma l’operazione è ormai in chiusura ed entro domani potrebbe arrivare la fumata bianca. Prezzo dell’affare: 50 milioni più 10 di bonus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Callejon, si apre uno spiraglio per il rinnovo

Osimhen, altri tre club su di lui. Il ragazzo vuole solo il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le mani della ‘ndrangheta in Veneto, 33 arresti e oltre 100 indagati