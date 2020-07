Osimhen, altri tre club su di lui. Il ragazzo vuole solo il Napoli

Osimhen pronto ad accettare il Napoli

Ore frenetiche in casa Napoli, si tratta ad oltranza per chiudere la trattativa che dovrebbe portare Victor Osimhen in maglia azzurra. Come riportato dalla radio ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli, nelle ultime ore altri tre club avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti. Si tratta di Liverpool, l’Inter e il Milan, ma il ragazzo sembrerebbe ormai orientato ad accettare l’offerta del Napoli. Inoltre, è stato specificato che le visite mediche si svolgeranno solo nel momento in cui l’accordo sarà definito tra le parti. Filtra comunque ottimismo per la felice chiusura della trattativa, nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità. Il suo annuncio, potrebbe essere la sorpresa annunciata dal presidente De Laurentis.

