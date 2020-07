Callejon, si apre uno spiraglio per il rinnovo

Callejon e il Napoli parlano di rinnovo

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta il corrispondente per l’Italia di As, Mirko Calemme. Centro del suo intervento, il possibile rinnovo di Callejon con il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Un mese fa Callejon sembrava destinato a chiudere la sua carriera in azzurro al 30 giugno, sembrava fuori dal progetto tecnico, poi la scelta del giocatore ha spiazzato tutti. Ha chiesto ed ottenuto di giocare gratis per questi due mesi, a differenza di molti altri in scadenza. Quando ieri è stato chiesto di Callejon, De Laurentiis ha detto: “Quien sabe”, mi sembra più di un’apertura. Anche Gattuso ha mostrato un’apertura con i fatti, a questo punto manca un incontro tra Callejon ed il Napoli, non hanno mai affrontato il discorso dopo fine 2019. Callejon rifiutò l’offerta del Napoli a fine 2019 perché era tentato da un ritorno a casa ed in egual modo a fine febbraio rifiutò un’offerta dalla Liga perché ancora non era sicuro di voler lasciare Napoli.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen, altri tre club su di lui. Il ragazzo vuole solo il Napoli

Sabatini: “Volevo Osimhen al Bologna, ma non c’erano le condizioni economiche”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tutte le conseguenze e i danni da Covid-19 sul corpo