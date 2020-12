Ferlaino: “Avevo preso Rossi ma la Juve si intromise!”

Lo storico presidente del Napoli Corrado Ferlaino, risponde tramite le colonne de La Repubblica, alle affermazioni della moglie di Paolo Rossi.

La Signora Federica Cappelletti aveva dichiarato ai microfoni di Radio Punto Nuovom che Ferlaino non aveva intenzione di allestire una squadra capace di lottare per il vertice, la risposta dell’ingegnere:

“Una grande palla. Io ho comprato Paolo Rossi ma non ho mai parlato con lui. Ho saputo solo da un giornale che rifiutava. Letta la notizia, la Juventus si dà da fare. È evidente, vuol riprendersi il giocatore. Qualcuno lo convince a rifiutare. Magari gli si dice che il Napoli non potrà mettere su una squadra di livello. Altra palla. Ma come, se avevo già preso Rossi per una cifra pazzesca? Non capisco”.

