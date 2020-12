Condizioni Osimhen, spunta un altro problema oltre la spalla

Il noto giornalista campano Ciro Venerato, si è fermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle condizioni di Osimhen.

Secondo Venerato, Victor Osimhen tornerà in campo solo nel 2021, oltre alla spalla ci sono altri problemi:

“Gattuso contava di poterlo schierare in campo contro la Lazio ma, per motivi precauzionali, lo staff azzurro preferirà tenerlo fermo fino al 2021. Il problema alla spalla non è l’unico, il nigeriano ha anche fastidio ad un nervo del braccio che gli impedisce di avere fluidità nei movimenti.”

