Bari-Ternana, Tagliavento: “ora capsico le proteste, arbitraggio provoca rabbia!”

Tagliavento al termine di Bari-Ternana

Il pareggio ottenuto sul campo del Bari, ha interrotto il cammino della Ternana nella corsa alla promozione in Serie B. Al termine della partita è scoppiata la rabbia di Paolo Tagliavento, ex arbitro ed oggi vicepresidente del club umbro. Ecco quanto riportato da Sport Mediaset:

“Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, oggi, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati, abbiamo subito una espulsione incomprensibile mentre i nostri avversari hanno terminato la gara in undici. Veder vanificati gli sforzi di una società, di una squadra e di un ambiente intero, per una gara gestita così, mi provoca rabbia”.

