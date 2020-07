Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Gattuso non mi sorprende, ha dato ordine e disciplina”

Bologna-Napoli, Mihajlovic elogia Gattuso

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. ha parlato anche di Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

Che cosa rappresenta il calcio per lei e Gattuso? “E’ un lavoro, ma se lo fai senza passione non lo puoi fare bene. Io e lui abbiamo giocato con passione e stiamo allenando con passione, è un modo nei momenti difficoltà per distrarsi e dimenticare le brutte cose della vita. Cerchiamo di concentrarci sulle cose belle come allenare. La vita è dieci percento quello che accade e novanta percento come reagisci”.

Impressionato dal lavoro di Gattuso? “No, perché ha un’ottima squadra. E’ un allenatore di polso e forse serviva questo, un po’ di regola e disciplina per risalire”.

