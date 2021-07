La mossa di Spalletti per convincere Insigne, ma De Laurentiis fa scena muta

La mossa di Luciano Spalletti per convincere Lorenzo Insigne: una telefonata per colmare il silenzio di De Laurentiis.

La telefonata di Luciano Spalletti a Lorenzo Insigne.

L’edizione giornaliera del Corriere dello Sport racconta di come Luciano Spalletti, con una telefonata, abbia cercato di rompere il ghiaccio con Lorenzo Insigne: “Il capitano ha parlato con Luciano Spalletti, dopo aver alzato la coppa sotto il cielo di Londra. Nonostante gli innumerevoli complimenti – da parte del mister – abbiano fatto piacere al capitano azzurro, è chiaro che a far un rumore assordante è il silenzio di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico del Napoli ha cercato di scalfire il gelo chiamando ancora una volta Lorenzo per complimentarsi della conquista Europea, proprio come aveva già fatto con il Belgio”.

