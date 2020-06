Dries Mertens e quel tabù chiamato Spal: mai un gol ai ferraresi

Dries Mertens, il bomber di tutti i tempo della storia del Napoli, con i suoi, ad oggi, 122 gol, è pronto all’ennesima sfida: non ha mai segnato contro la squadra ferrarese. La Spal è un vero e proprio tabù per l’attaccante belga ed oggi potrebbe essere l’occasione buona. Ecco perchè “Ciro” vorrebbe scendere in campo dal primo minuto.

