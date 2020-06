Coronavirus, il bollettino del 28 giugno – Zero casi positivi negli ultimi due giorni in Campania

Coronavirus, il bollettino del 28 giugno – In Campania non ci sono stati né casi positivi e né morti

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 240.310 persone hanno contratto il virus.

I casi attuali sono +17.638 con un decremento di -665;

I deceduti sono +34.738 con un incremento di +22;

I guariti sono +188.891 con un incremento di +307;

I ricoverati in terapia intensiva sono +97 (+1 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 28 giugno:

Totale tamponi: Oggi +1.535 – TOTALE +277.560;

Totale positivi: Oggi 0 (zero) – TOTALE +4.665;

Totale deceduti: Oggi 0 (zero) – TOTALE +431;

Totale guariti: Oggi 0 (zero) – TOTALE +4.070.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 93.761 (+97, +0,1%; ieri +77)

Emilia-Romagna 28.456 (+21, +0,1%, ieri +42)

Veneto 19.275 (+11, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 31.336 (+14; ieri +11)

Marche 6.785 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Liguria 9.967 (+4, ieri +5)

Campania 4.665 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Toscana 10.243 (+5, ieri +12)

Sicilia 3.077 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Lazio 8.096 (+14, +0,2%; ieri +18)

Friuli-Venezia Giulia 3.308 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.286 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.531 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Umbria 1.440 (nessun novo caso per il secondo giorno di fila)

Bolzano 2.637 (+1, ieri +2)

Calabria 1.180 (+1, ieri +1)

Sardegna 1.364 (+1, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.194 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Trento 4.863 (+3; ieri +1)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il diciassettesimo giorno di fila )

