Commisso: “VAR? Si devono portare a zero i dubbi, mi batterò per questo”

Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare delle polemiche scaturite dopo la sconfitta contro la Lazio

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, è tornato a parlare di “alcuni episodi abbastanza dubbi”, secondo Commisso, che hanno portato alla sconfitta dei viola contro la Lazio:

“La squadra ha fatto una bella prestazione. Poi vedendo le immagini e sentendo e leggendo i commenti internazionali delle televisioni, dei siti e dei social media con molte critiche relative alla gestione arbitrale della gara, mi viene da chiedere come mai dopo più esempi che hanno riguardato non solo la Fiorentina ma anche tante altre squadre, non è stato ancora deciso un utilizzo più significativo e soprattutto utile della tecnologia e del VAR nello specifico. Come ho fatto presente già diversi mesi fa, continuo infatti pensare che debba essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del VAR, con regole da definire, così da permettere a tutti di non avere dubbi e di avere la certezza che tutto è stato giudicato nel migliore modo possibile. Su questo tema continuerò a essere la prima persona che si batterà per il rispetto della Fiorentina e del Popolo Viola e per il calcio italiano in generale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà sul futuro napoletano di Petagna: “Le vie del mercato sono infinite”

TWITTER – Ziliani risponde a Del Piero: “A 45 anni ci vorrebbe un salto di qualità!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bambini uccisi: sequestrato pc del padre