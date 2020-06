TWITTER – Ziliani risponde a Del Piero: “A 45 anni ci vorrebbe un salto di qualità!”

Paolo Ziliani risponde a un post di Del Piero in cui il calciatore ricorda il suo primo contratto con la Juventus

Paolo Ziliani non ci sta e risponde a un post che Alessandro Del Piero pubblica per celebrare il giorno in cui firmò il suo primo contratto con la Juventus.

L’ex calciatore, infatti, attraverso un post su Instagram, postando una sua foto in compagnia dell’ex presidente Boniperti, scrive:

Sognavo la maglia della @juventus molto prima che Boniperti mi portasse a Torino.

Il 28 giugno 1993 il Presidente mi ha confermato il mio primo contratto e mi sono ricordato che “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. # ADP10

Non tarda ad arrivare la risposta di Ziliani che attraverso Twitter fa sapere la sua:

Con tutto il rispetto, quell’insegnamento, quello slogan, è indecoroso e sorprende che una persona intelligente come lei ne faccia il più caro dei suoi ricordi. Sdogana Moggi e avalla rovina del calcio italiano, tuttora in atto. A 45 anni ci vorrebbe un salto di qualità.