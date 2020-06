Calciomercato Napoli, Callejon può ancora rinnovare: le ultime

Entro lunedì José Maria Callejon firmerà il modulo per l’estensione del contratto fino al 31 agosto (la scadenza era per il 30 giugno). La notizia è stata accolta di buon grado dall’esterno spagnolo, che s’è anche sacrificato, e ora è felice, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Callejon ha fatto il «pieno dell’entusiasmo», in pochi giorni è passato dal rischio dell’addio a porte chiuse ad un «nuovo inizio», la sfida contro la Spal è la prima gara di due mesi in cui proverà a scrivere nuove pagine del suo futuro, con il destino che probabilmente lo porterà altrove ma il calcio sa regalare anche scenari imprevedibili”.

