Napoli, i convocati di Gattuso: out Allan e Llorente

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera tra il suo Napoli e la SPAL. Rispetto all’ultima partita con l’Hellas Verona, la novità è rappresentata dal ritorno di Kostas Manolas, come ampiamente prevedibile. Non c’è, invece, Allan. Il brasiliano è alle prese con un affaticamento che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo ieri. Out a sorpresa anche Fernando Llorente. Di seguito la lista completa.

I convocati: Meret, Ospina Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.