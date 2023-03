Corriere dello Sport – Le Iene, proposta pace con Totti a Spalletti: “Mi dica luogo e momento”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato uno spezzone del “Le Iene” che, nella giornata di ieri, hanno avuto la premura di seguire Spalletti al Maschio Angioino in occasione della consegna del Premio Bearzot. La domanda che si è fatta la redazione è stata la: “Ma Totti e Spalletti quando si rivedranno per far la pace?”. La risposta dell’attuale tecnico del Napoli non si è fatta attendere: “Sono contento di quello che ha detto e questa cosa si farà sicuramente. Il luogo e il momento li scelga lei”.

