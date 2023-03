Il Mattino – Osimhen può partite in caso di offerte monstre e clausola variabile per Kim.

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare del futuro di Osimhen e Kim. Si parte dal presupposto che per Kvara non sarà presa in considerazione nessuna cifra, mentre per Osimhen la faccenda è diversa. Il giornale, infatti, specifica che in caso di proposte “indecenti”, De Laurentiis potrebbe decidere di rinunciare al bomber. Si parla di offerte da 150-160 milioni, alle quali risulterà impossibile rinunciare. Per quanto riguarda la situazione di Kim la clausola variabile, sarà firmata al momento dell’arrivo: “una clausola rescissoria variabile a seconda dell’acquirente dai 55 ai 70 milioni di euro. Da esercitare, nel caso, a giugno”.

