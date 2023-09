Allenamento Napoli in vista del Braga, il report: lavoro personalizzato per un azzurro

Allenamento Napoli in vista del Braga, il report

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in Champions League nella sfida contro il Braga in programma domani in Portogallo (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco.

Successivamente partitella in famiglia e lavoro tattico.

Chiusura di seduta con serie di partitine a campo ridotto. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo.

