Napoli, Osimhen: risultati della risonanza incoraggianti, può tornare a disposizione per il Bologna

Filtra ottimismo sull’imminente rientro in gruppo di Victor Osimhen

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. Il quotidiano riferisce che l’ex Lille si è sottoposto ad una risonanza ad altissima risoluzione e i risultati sono incoraggianti. Il Napoli ora attende solo l’esito dell’elettroencefalogramma per dargli il via libera al rientro in gruppo. Nella giornata di ieri l’attaccante ha svolto una parte della seduta in gruppo, la speranza di Rino Gattuso è di recuperarlo al più presto e se possibile già per l’impegno casalingo di domenica contro il Bologna.

