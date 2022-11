Venerato: “Prima di Natale, il Napoli annuncerà tre rinnovi: vi dico”

Prima di Natale il Napoli annuncerà tre rinnovi, le ultime da Venerato

Ciro Venerato esperto di mercato Rai, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, facendo il punto sulla questione rinnovi in casa Napoli.

Venerato sui rinnovi

“In casa Napoli unico rinnovo quello di Di Lorenzo? Prima di Natale, la società annuncerà i rinnovi di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani.

A differenza del prolungamento già decretato per quanto riguarda lo slovacco, la situazione legata agli ultimi due è più sostanziosa, firmeranno un contratto quinquennale.

Di Lorenzo guadagnerà 2,5 milioni a stagione, più bonus, si tratta di contratti indicizzati. Più partite giocheranno e più faranno meglio, più bonus saranno assegnati ai calciatori, sia collettivi sia individuali, legati al numero di presenze. Si tratta di contratti gia definiti, bisogna attendere Natale.

Per il prossimo anno, per quanto riguarda Kvara e Kim, c’è un clima di assoluta serenità, Zaccardo, intermediario di Khvicha, è in contatto con il club azzurro. A fine stagione il Napoli vuole premiare il calciatore.

Per Kim, invece, vale la clausola valida all’estero, ma non è la cifra unica di 50 milioni, ma a partire da questa. Ci sono diverse fasce nelle quali sono inserite delle squadre, quelle con il fatturato più basso potrebbero versare 50 milioni, ma top club, invece, dovranno versarne 80. In primavera, tuttavia, ci sarà un colloquio con l’entourage per cambaire le cifre della clausola o rimuoverla. Ma il Napoli è sereno sia per Kim sia per Kvara.

L’unico giocatore che potrebbe lasciare Napoli si tratta di Osimhen, c’è un movimento internazionale che è emerso dopo il suo fantastico rendimento, c’è un patto tra gentiluomini con la società circa la sua eventuale cessione. Se dovessero arrivare offerte a tre cifre, il Napoli potrebbe prenderle in considerazione, naturalmente se Victor dovesse scegliere di andare via dall’Italia”.

