Cruciani contro Del Genio: “È un caso umano, ha problemi”, dura la replica di Del Genio

“Dobbiamo fare 100 punti, altrimenti ci fott**o di nuovo”. Questo il posts pubblicato dal noto giornalista Paolo Del Genio sui propri account social all’indomani della sfida tra Milan e Fiorentina. A infiammare la polemica sono stati il presunto calcio di rigore non assegnato ai viola e il vantaggio dei rossoneri, arrivato nei minuti di recupero, viziato da un fallo su Terracciano piuttosto evidente e non fischiato dall’arbitro Sozza.

Con la vittoria in extremis contro la Fiorentina, gli uomini di Pioli sono riusciti ad evitare di scendere a meno dieci punti dalla squadra di Spalletti, prima in classifica.

Le dichiarazioni di Del Genio, sono state oggetto di discussione durante il corso della puntata di Pressing, programma in onda sulle frequenze di Mediaset, nella serata di ieri. Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, ha voluto rispondere al giornalista napoletano senza mandarle a dire: “Uno che dice una cosa del genere è un caso umano; ha problemi”. Massimo Mauro, ex calciatore ed opinionista, ha aggiunto: “Francamente non è commentabile”.

Non si è fatta attendere la risposta di Del Genio che con un post sui social ha così replicato:

“Il mio post dopo Milan-Fiorentina ha avuto due risultati straordinari. Ho scritto, per i pochi che non lo ricordassero, se il Napoli non arriva quasi a cento punti ci fottono di nuovo.

I due risultati ottenuti sono: centinaia di migliaia di commenti a favore e poi nel corso di pressing Mediaset la lettura del post da parte dei conduttori (deontologia imporrebbe possibilità di diritto di replica) con offese conseguenti da parte di due personaggi profondamente disprezzati da tutti i tifosi onesti del Napoli e da tutti quelli che amano un calcio pulito e trasmissioni TV fatte meglio”.

