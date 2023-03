Adani: “Ringrazio Napoli e la sua gente, andare al Maradona è un privilegio”

Lele Adani ed il suo amore per Napoli

Lele Adani, ex calciatore ed opinionista, non ha mai fatto mistero del suo amore per Napoli, è lo ha ribadito nel corso del suo intervento alla BoboTv.

Queste le sue parole:

“Io voglio ringraziare Napoli. In quella città si respira calcio ed è bellissima la genuinità della gente, che mi rende migliore ogni volta che sono di passaggio. Quindi, confrontarmi, andare nei vicoli, recarmi ai Quartieri Spagnoli, raccontare i ristoranti locali, passeggiare. Essere al Diego Armando Maradona, inoltre è stato un privilegio. È una gioia vivere quei momenti. Io dico sempre, quando vado a Napoli, che non dormo la notte per la tanta adrenalina. Sono sempre attivo.

Noi il 2 o 3 giugno saremo a Napoli. Quindi, io non riuscivo a girare un angolo, salire su un taxi e, insieme ai ristoratori, sono tutti amici miei tra l’altro. Sono le persone semplici che mi piacciono. Loro conoscono vita, morte e miracoli. Poi, c’era una domanda che mi facevano sempre: ‘Ma quando vi vediamo? Quando tornate?’. E quando io ho comunicato la data del Teatro Troisi, la gente è impazzita. Non avete idea di cosa ci aspetta. Non avete idea di cosa sta vivendo quella città, ne di cosa sta preparando. Io supplico che, comunque, non venga distrutta per il tanto entusiasmo. Almeno, teneteci in piedi il teatro (ride; ndr)”.

Fonte foto: Instagram @leleadani

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Champions League, arrivano i premi UEFA: ecco quanto ha guadagnato il Napoli

Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici