Osimhen, i vecchi agenti spingono per il Napoli. Altri gli propongono la Premier

Continua l’attesa per la risposta di Osimhen

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando importanti aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Tanti cercano di far gol a Osimhen attraverso i parenti, promettendogli isole che non ci sono come stipendi galattici e squadre di Premier League. Gli attuali procuratori hanno dato il via libera al Napoli, chiedendo una cifra congrua al valore del giocatore. Hanno già un accordo con lui fino al 2021 e per venir meno bisogna pagare una penale da 2-3 milioni. La logica impone una deadline perché la pazienza del Napoli ha un limite. Se il giocatore continua a vacillare, il Napoli valuterà alternative”.

