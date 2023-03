Spalletti rimarrà a Napoli, l’annuncio di ADL: “Almeno fino al 2025”

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato le parole di Aurelio De Laurentiis, in merito all’evento al Maschio Angioino per il Premio Bearzot vinto da Spalletti:

“Luciano Spalletti resterà a Napoli. Il matrimonio tra il tecnico che sta per vincere il terzo scudetto della storia azzurra ed il club partenopeo è destinato a durare ancora e adesso ovviamente va compresa la durata del contratto che legherà Spalletti al Napoli per il prossimo futuro perché – al netto del prolungamento fino al 2024 che potrà arrivare anche attraverso l’opzione che De Laurentiis ha in mano per allungare di altri dodici mesi l’accordo esistente – il tentativo sarà quello di andare avanti insieme ancora un po’, almeno fino al 2025.